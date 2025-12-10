Machado, la figlia ritira il Nobel: “Democrazia essenziale per la pace”

Maria Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana e vincitrice del Premio Nobel per la Pace, non è andata a Oslo per ritirare il riconoscimento. Al posto suo c’era la figlia, Ana Corina Sosa, che ha letto il discorso scritto dalla madre. “Il popolo non si è arreso. Durante gli ultimi 16 mesi di clandestinità abbiamo costruito nuove reti di pressione civica e disobbedienza disciplinata, preparandoci per una transizione ordinata del Venezuela verso la democrazia. È così che siamo arrivati a questo giorno, un giorno che porta l’eco di milioni di persone che si trovano alle soglie della libertà. Questo premio ha un significato profondo, ricorda al mondo che la democrazia è essenziale per la pace”, ha detto Ana Corina Sosa.