Milano-Cortina 2026: a Malpensa la montagna in mostra tra esperienza sensibile, arte e fotografia

Tra le iniziative dell’Olimpiade Culturale di Milano-Cortina 2026 – il progetto aperto e partecipato, pensato per valorizzare le eccellenze culturali e artistiche del nostro Paese nel segno delle Olimpiadi e Paralimpiadi – c’è ‘White Entropy‘: mostra personale del fotografo e digital artist Jacopo Di Cera a cura di Massimo Ciampa, al PhotoSquare di Milano Malpensa dal 4 dicembre 2025 al 31 marzo 2026. Un percorso di fotografie zenitali in grande formato, realizzate tra Alpe di Siusi, Monte Bianco, Val di Fassa, Val Badia, Roccaraso, Cortina d’Ampezzo e Madonna di Campiglio, in cui il manto nevoso si scompone in trame quasi astratte, segni di passaggi, ferite e riscritture del paesaggio, trasformando l’area aeroportuale in un osservatorio sospeso, dove il bianco diventa materia di riflessione sul nostro rapporto con la natura e con il tempo.