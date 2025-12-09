Manovra, governo incontra sindacati del comparto sicurezza e difesa

Le immagini dell’incontro, che si è svolto nel pomeriggio di oggi 9 dicembre nella Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi, tra il Governo, le organizzazioni sindacali e le rappresentanze del personale delle Forze armate e del comparto sicurezza e soccorso pubblico. Focus della riunione sulla manovra di bilancio. Alla riunione, presieduta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, hanno partecipato per il Governo i ministri dell’Interno Matteo Piantedosi, dell’Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, i sottosegretari alla Difesa Matteo Perego di Cremnago, alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove, il consigliere per i rapporti con le parti sociali Stefano Caldoro e rappresentanti del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. Erano presenti le organizzazioni sindacali rappresentative del personale delle forze armate, dei Corpi di polizia e dei Vigili del Fuoco.