Tenerife, onda anomala travolge una piscina naturale: quattro morti e un disperso

Un’onda anomala potente ha travolto i villeggianti che si trovavano in una piscina naturale lungo la costa dell’isola spagnola di Tenerife domenica. Quattro persone sono morte e una è ancora dispersa. Le squadre di soccorso hanno recuperato tre corpi: un uomo di 35 anni, una donna di 55 anni e un altro uomo di cui non sono state fornite informazioni. La quarta vittima, una donna, è morta lunedì, un giorno dopo essere stata rianimata sul posto e trasportata in ospedale. La piscina di Isla Cangrejo, sulla costa di Los Gigantes, è molto popolare tra i turisti. Delimitata da rocce vulcaniche da un lato e cementata dal mare dall’altro, si trova quasi al livello del mare e può essere molto pericolosa in caso di mare mosso. I media locali hanno riferito che al momento in cui i bagnanti sono stati trascinati in mare era in vigore un’allerta meteo di mare mosso e che la piscina era chiusa ai bagnanti dal 3 dicembre.