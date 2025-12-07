Trump premia Stallone, Gloria Gaynor e George Strait ai Kennedy Center Honors

(LaPresse) Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ha premiato Sylvester Stallone, l’icona della disco music Gloria Gaynor e la leggenda del country George Strait, consegnando loro le medaglie dei Kennedy Center Honors durante una cerimonia speciale nello Studio Ovale. L’inquilino della Casa Bianca ha definito i tre artisti “tra i maggiori della loro generazione”, sottolineando come ciascuno di loro abbia “lasciato un segno nella vita degli americani”. Il video mostra i momenti della consegna delle onorificenze e le parole del presidente rivolte ai premiati.