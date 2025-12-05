X, la Ue sanziona Elon Musk: multa da 120 milioni per aver violato le regole digitali

La Commissione europea ha adottato una decisione di non conformità nei confronti di X di Elon Musk per violazione degli obblighi di trasparenza previsti dal Digital Services Act (DSA). Lo ha comunicato Thomas Regnier, portavoce della Commissione europea. Le violazioni includono la grafica ingannevole del suo “segno di spunta blu“, la mancanza di trasparenza del suo archivio pubblicitario e il mancato accesso ai dati pubblici per i ricercatori. La sanzione è di 120 milioni, di cui 45 per la spunta blu, 35 per l’archivio degli annunci e 40 per l’accesso ai dati per i ricercatori. Si tratta della prima multa inflitta ai sensi del Dsa, che prevede la possibilità di multare le piattaforme online di grandissime dimensioni (VLOP) fino al 6% del loro fatturato annuo globale per inosservanza delle norme DSA, ad esempio per mancata gestione di contenuti illegali o rischi sistemici. X è stato informato prima della decisione.