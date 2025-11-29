Usa, padri detenuti in prigione in Louisiana ballano con le proprie figlie

Per una volta la prigione statale della Louisiana (Usa) ha voluto regalare ad alcuni detenuti momenti di affetto con i propri familiari. Alcuni prescelti hanno avuto l’opportunità di rivedere le proprie figlie dopo mesi, o in qualche caso anni, lontani dalle famiglie.

L’organizzazione che ha ospitato l’evento, God Behind Bars, ha dichiarato di voler offrire un’opportunità per ripristinare i legami familiari e guarire le ferite. I detenuti sono stati selezionati dalla prigione per partecipare alla serata in base, tra gli altri fattori, al loro buon comportamento. Il personale della prigione ha dichiarato di sperare che l’evento abbia dato ai detenuti un senso di speranza. I video dei detenuti e delle loro figlie che si abbracciano sono diventati virali sui social media.