Sri Lanka, il ciclone Ditwah porta devastazione nel paese

È di almeno 123 vittime e oltre 130 dispersi il bilancio delle inondazioni in Sri Lanka causate da piogge torrenziali provocate dal ciclone Ditwah. Lo ha reso noto il Disaster Management Centre del Paese asiatico. Oltre 43mila persone sono state trasferite nei centri di assistenza statali. Il paese è stato colpito da condizioni meteorologiche avverse dalla scorsa settimana. Giovedì la situazione è peggiorata, con forti piogge che hanno allagato case, campi e strade e provocato frane soprattutto nella regione montuosa centrale, dove si coltiva il tè. Organizzazioni e volontari hanno preparato pasti e raccolto generi alimentari per le persone colpite dalle inondazioni.