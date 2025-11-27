New York, la parata di Macy's per il Giorno del Ringraziamento: le immagini della festa

La parata del Giorno del Ringraziamento di Macy’s è iniziata giovedì a New York City, con palloni raffiguranti Shrek e Minnie che prendono il volo e carri allegorici con Labubu e Lego che abbelliscono le strade.

La sfilata è iniziata nell’Upper West Side di Manhattan e si concluderà al flagship store di Macy’s Herald Square sulla 34esima Strada. È una giornata fredda in città, con temperature intorno ai 4 gradi, ma raffiche di vento tra 40 e 50 chilometri orari fanno percepire una temperatura più rigida.