Napoli, Mattarella all'inaugurazione dell'Anno Accademico della Pontificia Facoltà Teologica

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto a Napoli all’inaugurazione dell’Anno Accademico 2025/2026 della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale. La cerimonia si è tenuta nella sede della Sezione San Tommaso d’Aquino e si è aperta con gli indirizzi di saluto di Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, e di Don Francesco Asti, preside della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale. Ad accogliere il presidente Mattarella, Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, che ha salutato la figlia Laura Mattarella con un baciamano, il prefetto, Michele di Bari, e il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Mattarella e il governatore si sono fermati per qualche momento a parlare prima di entrare nell’aula magna della Facoltà.