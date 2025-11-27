Napoli, i presidi della Facoltà Teologica: "Un pensare per il cambiamento reale"

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto a Napoli all’inaugurazione dell’Anno Accademico 2025/2026 della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale. “La teologia è uno spazio sacro in cui poter riflettere tutti quanti insieme sulle esigenze e sulle necessità del nostro tempo. La dottrina sociale della Chiesa diventa oggi fondamentale” ha detto il preside della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, don Francesco Asti.

“Per noi è una giornata generativa” dichiara Padre Pasquale Incoronato, direttore Istituto Superiore di scienze teologiche Donnaregina di Napoli. perché ci da la possibilità di far comprendere che c’è una teologia non solo per gli addetti ai lavori. C’è un pensare che vuole il bene di questa città, la trasformazione di questa città. La teologia diventa un pensare per il cambiamento e per il cambiamento reale”.