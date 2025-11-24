Regionali Campania, Schlein: "Uniti si stravince, pronti a battere Meloni"

“Credo che il messaggio di questa sera sia molto chiaro. Il messaggio è che l’alternativa c’è ed è competitiva. Il messaggio è che il riscatto parte dal Sud e ci porterà a vincere insieme, perché la partita alle prossime politiche è apertissima. Mi avete spesso sentito dire “uniti si vince”, direi che il margine della vittoria stasera di Roberto Fico e di Antonio Decaro dimostra che uniti si stravince. La strada è questa, gli elettori hanno premiato questo sforzo unitario di tutta la coalizione, e noi andremo avanti in questa direzione per battere Giorgia Meloni che questa sera ha ben poco da festeggiare e da saltare”. Queste le parole di Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, durante il suo intervento dal palco di Napoli per la vittoria di Roberto Fico alle elezioni regionali in Campania. “E’ stato un lavoro di squadra, mettere insieme anche le differenze e riuscire a trovare nelle differenze la forza di un progetto comune. Roberto Fico era la più grande promessa e insieme scommessa di rinnovamento che potessimo offrire ai cittadini campani ed è emozionante vedere che l’hanno colta questa possibilità. Voglio ringraziare chi ha lavorato in questi anni per portare risultati importanti, perché non partivamo da zero ma da uno sforzo significativo quindi voglio ringraziare anche la Giunta uscente, il presidente De Luca”, ha aggiunto.