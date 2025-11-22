Catania, sequestrato uno scimpanzé detenuto illegalmente

I Carabinieri del Nucleo CITES di Catania, con il supporto della Stazione di Cassibile (SR) e del personale veterinario dell’Asp di Siracusa, hanno sequestrato uno scimpanzé (Pan troglodytes) detenuto senza alcuna autorizzazione nella casa di un cittadino maltese residente in Italia. L’animale, di circa tre anni e mezzo, è stato trovato in condizioni incompatibili con la sua natura, legato a una catena di circa due metri che gli aveva procurato una grave lesione all’inguine. Secondo quanto dichiarato dall’uomo, lo scimpanzé era stato portato da Malta, dove era stato acquistato sul mercato clandestino. Il primate, sottoposto a sequestro per maltrattamento e detenzione illecita, è stato trasferito inizialmente all’Ospedale Veterinario dell’Università di Messina per le prime cure e successivamente al Bioparco di Roma, struttura autorizzata alla detenzione di queste specie.