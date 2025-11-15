Cinema in udienza dal Papa, Francini: "Appello contro tagli? Sue parole importanti"

L’Appello del Papa contro i tagli al cinema? “E’ nato un applauso spontaneo quando il Santo Padre ha sottolineato l’importanza di corroborare e di non abbandonare un’industria che non è soltanto un’industria dell’intrattenimento, ma è un’industria che ha a che fare in maniera profonda con la vita di questo Paese”. Così l’attrice Chiara Francini dopo l’udienza del mondo del cinema con Papa Leone XIV, in Vaticano. “E’ stato un discorso meraviglioso che ha raccontato come il cinema non sia soltanto intrattenimento ma anche un modo per veicolare messaggi importanti, che riguardano la nostra sopravvivenza”, ha aggiunto Francini.

Le fa eco il regista Ferzan Ozpetek, secondo cui Papa Leone XIV, incontrando il mondo del cinema, ha detto “bellissime cose” che “ci hanno fatto molto piacere”.

“Parole di grande incoraggiamento – sottolinea ancora l’attrice Donatella Finocchiaro – l’ho ringraziato per questa benedizione”.

A ribadire, infine, la gratitudine del mondo del cinema verso le parole di Leone anche Maria Grazia Cucinotta, secondo cui il Papa, ha rimarcato “l’importanza del lavoro di tutti, anche di quelli che non si vedono e l’importanza di tutte le persone che rappresentano comunque delle famiglie”.