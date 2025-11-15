Assessore sardo inciampa e finisce su vetrata Sironi al Mimit: le immagini della caduta

(LaPresse) “Ho avuto paura di morire”. Lo dice Emanuele Cani, assessore regionale all’Industria della Sardegna, in un’intervista a ‘Repubblica’, ricordando la caduta del 12 novembre sulla scalinata del ministero delle Imprese e del made in Italy che lo ha portato a sbattere e rompere una vetrata, opera d’arte di Mario Sironi. È accaduto tutto in una manciata di secondi: sono inciampato nel tappeto, ho perso l’equilibrio e la mia caduta è terminata sul davanzale. Mi sono accasciato lì, poi i carabinieri che erano presenti mi hanno soccorso”, racconta Cani che aggiunge: “Ora sto bene. Ma sono stato fortunato, potevo anche morire”. Le immagini della sua caduta hanno fatto il giro del web.