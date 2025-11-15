Argentina, forte esplosione in zona industriale vicino Buenos Aires: oltre 20 feriti

(LaPresse) – Una potente esplosione ha colpito una zona industriale nella provincia di Buenos Aires, in Argentina, innescando un vasto incendio. L’esplosione è avvenuta a Carlos Spegazzini, circa 50 chilometri a sud della capitale. Secondo le autorità locali, oltre 20 persone sono rimaste ferite, ma nessuna si trova in condizioni critiche. L’incendio ha danneggiato diversi edifici nell’area, dove sono presenti impianti petrolchimici. Decine di squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per domare le fiamme: le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.