No Meloni Day, studenti in corteo a Napoli con maschere della premier e di Netanyahu

Circa 3mila studenti sono scesi in piazza questa mattina a Napoli per il No Meloni Day, città dove la premier è attesa nel pomeriggio. I ragazzi in piazza hanno gridato slogan contro il governo, contro il genocidio e srotolato uno striscione sul fianco del Maschio angioino che recitava “Via I Fasci, Napoli non vi vuole”. Al termine della manifestazione due studenti hanno indossato le maschere di Giorgia Meloni e Benjamin Netanyahu, oltre ad aver bruciato un cartello che simbolicamente stava a rappresentare la manovra di bilancio 2025 che prevede un’ampia voce per il riarmo. Ai microfoni di LaPresse Jacopo Re e Nadia Vittoria Paolini, dell’Unione degli Studenti della Campania, e Piero Bracci Laudiero, del Fronte Gioventù Comunista.