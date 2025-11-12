Gaza, l'appello dell'OdG e della Fnsi: "Lasciate entrare i cronisti nella Striscia"

(LaPresse) “Fate entrare i giornalisti internazionali a Gaza, date loro una copertura umanitaria, stabiliamo una commissione di controllo”. E’ l’appello lanciato oggi a Roma da Fnsi, Ordine dei giornalisti e dal Movimento giustizia e pace in medio oriente rivolto al governo italiano e all’Unione europea. “Oggi l’Ordine dei Giornalisti, la federazione nazionale della stampa e il Movimento giustizia e pace in medio oriente hanno lanciato un appello al governo italiano e all’Ue per andare in pressing sul governo israeliano per lasciare entrare i giornalisti a Gaza dove non sono mai entrati – avverte la segretaria dell’Fnsi Alessandra Costante -. I giornalisti internazionali devono entrare a Gaza, non è colonialismo dell’informazione ma si tratta di supportare la verità che fino ad oggi è stata racconta dai giornalisti palestinesi. Son morti in tanti, trecento colleghi, cittadini palestinesi che hanno cercato di documentare ciò che accadeva. Sono stati accusati di essere pro Hamas, noi vogliamo dimostrare che quello che hanno raccontato era la verità”. “Dobbiamo reagire – aggiunge il presidente dell’Ordine dei giornalisti, Carlo Bartoli – dire con forza che la dove ci sono eserciti che uccidono, diritti umani che vengono compressi ci deve essere anche l’occhio dei giornalisti della stampa internazionale per dare una garanzia e una salvaguarda anche per quelle persone che sono sottoposte a questi crimini”.