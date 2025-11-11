Onu, Mattarella: "Strumento insostituibile di pace, irresponsabile indebolirlo"

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella interviene al Polo delle Nazioni Unite di Vienna in occasione della Giornata internazionale per la prevenzione e la lotta a ogni forma di crimine organizzato transnazionale e delle celebrazioni del venticinquesimo anniversario della firma della Convenzione di Palermo. “L’Onu può adempiere al suo mandato di garante della pace internazionale soltanto se gli Stati che ne fanno parte le consentono di farlo. E tuttavia, le Nazioni Unite restano pur con tali limiti uno strumento straordinario e insostituibile di pace e di stabilità, che sarebbe irresponsabile indebolire. Il quadro geopolitico che abbiamo di fronte, dalla perdurante guerra d’aggressione russa all’Ucraina alla crisi in Medio Oriente alla instabilità in diverse aree del continente africano, spesso associata a drammatiche crisi umanitarie, richiede con tutta evidenza un sostegno attivo dell’Onu, non certamente il suo smantellamento”, ha dichiarato Mattarella.