Manovra, Tononi (Bpm): "Banche in grado di sopportare sacrificio richiesto"

(LaPresse) – “La verità è che certamente è stato chiesto un sacrificio alle banche, con il provvedimento annunciato dal Governo, che ora deve superare l’iter parlamentare, su cui non faccio previsione alcuna. Però è anche vero che le banche sono in grado di sopportare questo sacrificio loro richiesto. Mi sentirei di dire che è un argomento certamente ancora importante, vedremo come il dibattito si svolgerà in Parlamento, ma non credo ci sarà la necessità di ulteriori modifiche. Se ci saranno, saranno benvenute se in senso migliorativo. Però il sistema bancario è solido, per fortuna, quindi riesce a reggere anche questo intervento che certamente ha un’incidenza sul nostro conto economico ma superabile, sostenibile”. Così il presidente di Banco Bpm, Massimo Tononi, a margine dell’evento ‘Tomorrow Speaks’, organizzato da Crif, in corso a Milano, sul tema Manovra.