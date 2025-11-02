Gaza, 30 famiglie sfollate vivono in tende nel cimitero di Khan Younis

Circa 30 famiglie sfollate provenienti da diverse parti di Gaza vivono in tende in un cimitero di Khan Younis a causa del sovraffollamento e della mancanza di alloggi adeguati in tutta la Striscia. Le agenzie umanitarie affermano che le condizioni di vita sono terribili, con accesso limitato a cibo, acqua pulita e altri beni essenziali. I residenti fanno molto affidamento sugli aiuti, poiché molti non sono in grado di tornare alle loro case, che sono state distrutte o si trovano in aree ancora sotto il controllo israeliano.