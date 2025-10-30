Roma, protesta della comunità ebraica: "Stop antisemitismo"

Hanno risposto in tanti all’appello promosso dall’Associazione Setteottobre per una manifestazione a Roma, in piazza Santi Apostoli, contro “l’aumento degli episodi di antisemitismo in Italia“. Una manifestazione arrabbiata, che ha visto confronti accesi tra esponenti della comunità ebraica e giornalisti, colpevoli, secondo loro, di fare “domande provocatorie”. Sul palco si sono alternati rappresentanti della comunità romana come Riccardo di Segni e Noemi di Segni ed esponenti politici di vari partiti come Maria Elena Boschi di Italia Viva e Pina Picierno (Pd), vice presidente del Parlamento europeo. Ma anche Stefano Parisi dell’associazione Setteottobre.