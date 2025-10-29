Falsificavano le griffe più famose: sequestrata sartoria illegale a Milano

A Milano la Polizia locale ha scoperto una sartoria, in via Bramante, dove venivano confezionati capi d’abbigliamento utilizzati per contraffare i grandi marchi: sotto sequestro 9.711 capi di abbigliamento e etichette contraffatte. Nel corso di un servizio di controllo del territorio, lo scorso 27 ottobre, una pattuglia del Gruppo Operativo Anti Contraffazione (Goac) della Polizia Locale di Milano ha scoperto in via Bramante una sartoria utilizzata per l’assemblaggio di capi d’abbigliamento contraffatti. Gli agenti, insospettiti dal continuo via vai di uomini di nazionalità senegalese che entravano e uscivano dall’attività con borsoni pieni, hanno deciso di procedere a un controllo all’interno del locale.

All’interno della sartoria sono stati rinvenuti numerosi capi di abbigliamento privi di marchio, ai quali venivano apposte etichette e contrassegni contraffatti di varie marche di moda. Il gestore dell’attività, un uomo di 43 anni, di nazionalità cinese, con regolare contratto di affitto del locale, è stato indagato per contraffazione, concorso e ricettazione. Un cittadino senegalese, 67 anni, fermato all’uscita dell’attività con un borsone contenente capi contraffatti, è stato anch’egli indagato per gli stessi reati, altri cinque connazionali trovati in attesa all’esterno della stessa sono stati identificati