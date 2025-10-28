Prurito uremico, disponibile anche in Italia un trattamento specifico: ma l'accesso non è uniforme

Il prurito associato a Malattia Renale Cronica è una condizione ancora poco conosciuta ma che colpisce fino a un paziente dializzato su due, compromettendo in modo profondo la qualità della vita. Oggi, per la prima volta, è disponibile anche in Italia un trattamento specifico che può ridurlo in modo significativo, ma l’accesso non è ancora uniforme su tutto il territorio nazionale. In regioni dove la maggior parte dei pazienti è seguita in centri di dialisi privati accreditati, la prescrizione del farmaco resta complessa. Per questo, la comunità nefrologica chiede alle Regioni di intervenire tempestivamente per garantire equità di cura per i pazienti.