Manovra, Pichetto: "Soddisfatto su rinnovabili, obiettivi 2030 raggiungibili"

“No, il tragitto è ormai indicato, stiamo andando avanti abbastanza bene. Sul fronte delle rinnovabili l’obiettivo degli 80 GW al 2030 è raggiungibile. Dovremo fare alcune azioni, in particolare per quanto riguarda il repowering degli impianti a fine incentivo, però devo dire che non mi aspettavo di più”. Così il ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo a margine dell’assemblea di Federchimica, rispondendo a una domanda sul tema degli stanziamenti in manovra per le rinnovabili.