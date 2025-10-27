Foti: "Apertura in Ue per includere la chimica negli aiuti di Stato"

“Vi è una forte apertura” a livello europeo “perché anche il settore chimico, in alcune sue componenti fondamentali, possa partecipare agli aiuti di Stato che a livello europeo prima erano preclusi”. Così il ministro per gli Affari europei, Tommaso Foti, a margine dell’assemblea di Federchimica a Milano. “Noi dobbiamo tenere presente che il problema vero è la competitività dell’industria chimica che è costretta a confrontarsi con regole europee che sono molto strette a fronte di una concorrenza straniera che ha delle regole molto più ampie, molto più favorevoli. Quindi i prodotti chimici che una volta esportavamo ed eravamo esportatori netti, di questi prodotti oggi siamo importatori netti, questo è il problema”. Rispondendo a una domanda dei cronisti se il problema sia la Cina, il ministro ha risposto: “Anche la Cina”.