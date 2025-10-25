Usa, Trump parte per la Malesia: inizia il viaggio verso il vertice ASEAN 2025 in Asia

(LaPresse) Il presidente statunitense Donald Trump è partito a bordo dell’Air Force One diretto in Malesia per partecipare al vertice dell’ASEAN, il primo viaggio in Asia dal suo ritorno alla Casa Bianca. L’incontro dei ministri degli Esteri del Sud-Est asiatico anticipa il summit annuale dell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico, che riunirà anche Cina, Giappone, India, Australia, Russia, Corea del Sud e Stati Uniti. Al centro dei colloqui: sicurezza regionale, resilienza economica e dispute marittime, con le tensioni commerciali e i dazi USA tra i temi principali.