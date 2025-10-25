Gaza, l'ospedale Al-Rantisi devastato dai raid israeliani: restano solo macerie

(LaPresse) Devastazione totale all’ospedale Al-Rantisi di Gaza, più di un mese dopo i bombardamenti israeliani. Le immagini dell’Associated Press mostrano edifici distrutti, letti e apparecchiature mediche tra le macerie. L’ospedale, unico centro pediatrico specializzato della Striscia per oncologia, dialisi e malattie respiratorie infantili, è stato colpito durante l’offensiva israeliana su Gaza City, dichiarata “zona di combattimento”. Intanto, il fragile cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti resta ancora in vigore.