Napoli, 'largo Maradona' chiude per protesta dopo blitz Municipale

I cittadini e i turisti che questa mattina, mercoledì, si sono recati ‘in pellegrinaggio’ sotto lo storico murale di Diego Armando Maradona nei Quartieri Spagnoli a Napoli hanno trovato una spiacevole sorpresa: ‘largo Maradona’ completamente avvolto da un telo blu che ne impedisce la visuale. È un’azione di protesta organizzata dai gestori dell’area, in seguito a un intervento della Polizia Municipale che li ha sanzionati sequestrando cinque carretti per la vendita di bevande e due esercizi commerciali. Sulla vicenda è intervenuto l’avvocato del gestore, Angelo Pisani: “I gestori organizzatori del sito hanno deciso di chiudere per protesta, perché stanchi di essere sempre additati come coloro i quali creano fastidio e non rispettano le regole, quando invece hanno sempre rispettato tutte le regole su un suolo privato. Chiedono alle istituzioni collaborazione, valorizzazione, organizzazione e sicurezza: di stare tutti dalla stessa parte, che è la parte della legalità“, ha affermato.