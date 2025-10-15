Festa del Cinema di Roma 2025, sfilata di vip e istituzioni sul red carpet della ‘prima’

Sfilata di vip e personaggi delle istituzioni al red carpet della prima giornata della ventesima edizione della Festa del cinema di Roma. Madrine della serata ovviamente Paola Cortellesi, presidente di giuria, e Ema Stokholma, conduttrice della cerimonia di apertura. Con loro però anche Riccardo Milani, marito di Cortellesi e regista, il cui film fuori concorso ‘La vita va così‘ apre la kermesse: presente anche il cast del film: Virginia Raffaele, Diego Abatantuono e Aldo Baglio del trio ‘Aldo Giovanni e Giacomo’. A presenziare all’evento tante personalità del mondo della politica come il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Assente, giustificato, il ministro della Cultura Alessandro Giuli, fuori per una missione. Bellissimo e caloroso l’abbraccio tra il ballerino Roberto Bolle e Virginia Raffaele, che si sono incontrati nel passaggio sul red carpet.