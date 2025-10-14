Gaza, Trump: "Soluzione a uno o due Stati? Parliamo solo della ricostruzione"

(LaPresse) Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha evitato di prendere posizione sulla questione dello Stato palestinese, preferendo concentrarsi sulla ricostruzione di Gaza. Durante una conferenza stampa a bordo dell’Air Force One, ha dichiarato: “Stiamo parlando di ricostruire Gaza. Non sto parlando di uno Stato unico o di due Stati. Stiamo parlando della ricostruzione di Gaza.” L’inquilino della Casa Bianca ha aggiunto: “Molti apprezzano la soluzione dello Stato unico. Alcuni preferiscono la soluzione dei due Stati. Vedremo. Non ho ancora espresso la mia opinione al riguardo.”