Tumore gastrico metastatico: verso un equo accesso alle cure su tutto il territorio nazionale

Rafforzare la sensibilizzazione sul tumore gastrico e garantire un accesso equo alla diagnosi e al trattamento su tutto il territorio nazionale: è questo l’obiettivo che i medici del settore intendono promuovere per migliorare la gestione di una patologia ancora troppo spesso sottovalutata. Il carcinoma gastrico rappresenta una delle principali neoplasie a livello mondiale, collocandosi al quinto posto per incidenza e al quarto per mortalità oncologica. In Italia, secondo le più recenti stime epidemiologiche, si contano circa 14.105 nuove diagnosi annue e 9.900 decessi, a conferma della gravità di una patologia che continua a presentare una prognosi sfavorevole nonostante i progressi terapeutici.

L’impegno, portato avanti all’interno di un percorso di advocacy realizzato con il contributo non condizionante di Astellas Pharma S.p.A, è quello di rendere sempre più omogenee le opportunità di cura, assicurando a tutti i pazienti le stesse possibilità di intervento e di supporto, indipendentemente dall’area geografica di residenza. Una visione condivisa dai professionisti del settore, che sottolineano l’importanza di tutelare il diritto alla salute e di ampliare la consapevolezza su una malattia complessa, ma oggi affrontabile con percorsi terapeutici sempre più efficaci. “E’ un diritto che va garantito con i test che permettono l’accesso ai farmaci in tutto il Paese, perché questo dà migliori possibilità di cure per i malati”, sottolinea il dottore Carmine Pinto, Direttore di Oncologia Medica, Comprehensive Cancer Center AUSL–IRCCS “Istituto di Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali in Oncologia”, Reggio Emilia.