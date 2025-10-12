Seychelles, il leader dell'opposizione Herminie vince le elezioni presidenziali

Il leader dell’opposizione Patrick Herminie ha vinto le elezioni presidenziali alle Seychelles sconfiggendo il presidente uscente Wavel Ramkalawan al ballottaggio, secondo i risultati ufficiali diffusi domenica mattina. Herminie ha ottenuto il 52,7% dei voti, mentre Ramkalawan si è fermato al 47,3%, secondo i dati ufficiali. Rappresenta il partito United Seychelles, che ha guidato il paese per quattro decenni prima di perdere il potere nel 2020. Sia Herminie che Ramkalawan hanno condotto campagne elettorali vivaci cercando di affrontare le questioni chiave per gli elettori, tra cui i problemi ambientali e una crisi di tossicodipendenza in un Paese da tempo considerato una meta turistica d’eccellenza, ai vertici della classifica dei paesi africani più ricchi per prodotto interno lordo pro capite. Una settimana prima del primo turno delle elezioni, alcuni attivisti hanno citato in giudizio il governo, contestando la recente decisione di concedere un contratto di locazione a lungo termine per un’area di 400.000 metri quadrati sull’isola di Assomption, una delle 115 dell’arcipelago, a una società del Qatar per la costruzione di un hotel di lusso. Il contratto, che prevede anche la ricostruzione di una pista d’atterraggio per facilitare l’accesso ai voli internazionali, ha suscitato molte critiche, con l’accusa di favorire gli interessi stranieri rispetto al benessere e alla sovranità delle Seychelles: le isole sono infatti particolarmente vulnerabili ai cambiamenti climatici, compreso l’innalzamento del livello del mare, secondo la Banca Mondiale e il Gruppo di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.