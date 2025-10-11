I palestinesi tornano a Gaza, Maram Sabbah: "Non ci sono case né luoghi in cui possiamo stare"

(LaPresse) Migliaia di persone che sono tornate nella città di Gaza dopo l’entrata in vigore del cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti hanno trovato le loro case completamente distrutte e le strade irriconoscibili. Un flusso costante di persone, la maggior parte delle quali a piedi, si è riversato sulla strada costiera nella Striscia di Gaza centrale, dirigendosi verso nord per vedere cosa fosse rimasto delle loro abitazioni. L’esercito ha bombardato grattacieli e fatto saltare in aria case in quello che ha definito un tentativo di distruggere le infrastrutture militari di Hamas. Maram Sabbah, sfollata da Jabaliya, ha detto di trovarsi in uno “stato di shock innaturale” al suo ritorno. “Non abbiamo mai vissuto uno shock simile. Non ci sono case né luoghi in cui possiamo stare”, ha sottolineato.