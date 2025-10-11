Gaza, il quartiere Tal al-Hawa completamente distrutto: le immagini dal drone

(LaPresse) I bombardamenti israeliani su Gaza hanno lasciato vaste aree della Striscia in rovina, comprese alcune parti della città di Gaza, obiettivo principale dell’offensiva israeliana prima del cessate il fuoco. Le riprese effettuate da un drone mostrano la distruzione massiccia del quartiere Tal al-Hawa della città. Case e altre strutture sono state rase al suolo, le strade sono state spianate dai bulldozer e in tutta l’area si vedono cumuli di macerie. L’esercito ha bombardato decine di grattacieli e distrutto interi isolati residenziali nell’ambito di quella che ha definito una operazione di smantellamento delle infrastrutture di Hamas.