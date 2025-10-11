Gaza, i preparativi a Sharm el-Sheikh per ospitare la firma degli accordi

A Sharm el-Sheikh sono in corso i preparativi in ​​vista della firma della prima fase di un accordo di pace a Gaza lunedì, mentre il cessate il fuoco sembra essere in vigore 24 ore dopo la sua conferma. Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha detto che parteciperà alla firma che avrà luogo durante una cerimonia a mezzogiorno, ha detto l’ufficio di Sanchez. Anche la premier italiana, Giorgia Meloni, sarà presente alla firma. Il presidente egiziano Abdel-Fattah al-Sisi ha anche invitato il cancelliere tedesco a partecipare alla firma dell’accordo mediato dagli Stati Uniti che ha alimentato le speranze di porre fine alla guerra tra Israele e Hamas. I media statali egiziani hanno riferito che il cancelliere Friedrich Merz ha chiamato venerdì al-Sisi e il leader egiziano gli ha detto che il ruolo dell’Autorità palestinese dovrebbe essere preservato. Sisi e Merz hanno discusso dell’accordo raggiunto in Egitto due giorni fa nella località egiziana di Sharm el-Sheikh sul Mar Rosso.