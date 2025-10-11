Gaza, i palestinesi cercano i familiari dispersi

(LaPresse) Migliaia di palestinesi a Gaza stanno cercando i loro parenti dispersi durante la guerra. Alcuni sono sepolti sotto le macerie degli edifici distrutti. Altri sono semplicemente scomparsi durante le operazioni militari israeliane. Fadwa al-Ghalban non ha più notizie del figlio ventisettenne Mosaab da luglio, quando questi si recò nella città meridionale di Maan per controllare la casa di famiglia. I suoi cugini videro Mosaab vicino alla casa quando un attacco israeliano la distrusse. “C’è un fuoco nel mio cuore”, ha detto al-Ghalban. “Dov’è mio figlio? voglio sapere che fine ha fatto. ho il cuore in fiamme. Se fosse stato sepolto e ci dicessero che è stato sepolto, sarebbe più facile per me che non sapere”. Khalid Nassar, padre di un figlio e una figlia palestinesi scomparsi scava tra le macerie per cercare i loro corpi: “Sto cercando mio figlio, scomparso dal 13 ottobre 2024. La casa è stata bombardata mentre lui era sotto la doccia e (lui) è rimasto all’interno. Sto cercando il suo corpo. Sto scavando”.