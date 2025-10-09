Gaza, la reazione dei palestinesi all’intesa Hamas-Israele

(LaPresse) – Ai palestinesi di Gaza la notizia dell’accordo tra Hamas e Israele, primo passo del piano di pace promosso dal presidente USA Donald Trump, è arrivata nel cuore della notte, mentre la maggior parte delle persone dormiva. All’ospedale Al Aqsa Martyrs, il paramedico Saeed Awad era di turno e seguiva gli aggiornamenti. “È una sensazione di gioia, soffriamo da due anni in questa guerra,” ha detto. Tuttavia, ha aggiunto con cautela: “Non mi aspettavo che i negoziati riuscissero, i precedenti erano tutti falliti”.