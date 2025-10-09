Valditara: “I social scatenano aggressività, favorire divieto cellulare a chi ha meno di 15 anni”

(LaPresse) – “Abbiamo preparato una raccomandazione per chiedere alla Commissione Europea di favorire il divieto del cellulare in tutte le scuole europee, la Francia è stata tra i paesi firmatari di questo nostro documento e noi abbiamo firmato una raccomandazione della Francia che chiedeva di vietare l’uso dei social ai minori di 15 anni, c’è un consenso ampio anche in Europa. I social scatenano aggressività, diffondono un atteggiamento superficiale nei confronti della vita, credo sia arrivato il momento di intervenire”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara al Teatro di Corte di Palazzo Reale di Napoli dove ha preso il il via ‘NEXTGENAI’