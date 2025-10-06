Milano: crocifisso con la mappa della Palestina in piazza San Babila

Un crocifisso con al posto del Cristo morto un’enorme cartina della Palestina, ricoperta di vernice rossa, è comparso lunedì pomeriggio in piazza San Babila a Milano. L’opera è la nuova installazione di denuncia dell’artivista (attivista e artista) Cristina Donati Meyer. Sulla croce, la Palestina è “inchiodata” da quattro bandiere – Italia, Unione Europea, Stati Uniti e Israele – mentre la vernice rossa rappresenta simbolicamente il sangue dei civili palestinesi vittime dei bombardamenti israeliani iniziati dopo il 7 ottobre 2023, giorno dell’inizio della guerra a Gaza dopo l’attacco di Hamas nello Stato ebraico. Numerosi passanti si sono fermati a osservare l’opera e a leggere i volantini lanciati a terra dall’autrice, che spiegano il significato della performance.