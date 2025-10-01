Pmi, Renzi: "Da governo chiacchiere, attendono 25 mld per dazi e non possono aspettare 10 anni per nucleare"

“Il governo aveva detto che avrebbe messo 25 miliardi per rispondere ai dazi. Io penso che le piccole e medie imprese siano in attesa di questi 25 miliardi. Giorgetti ci faccia il piacere di capire dove li ha messi, perché la Meloni ha detto che ci sono 25 miliardi, io ho chiesto in aula ‘Giancarlo, dove li hai messi?’”. Lo ha detto il leader di Iv Matteo Renzi, che è anche Senior Advisor del Tony Blair Institute, a margine, alla 21° edizione dell’annuale convention ‘Energies and Transition Confartigianato High School‘, organizzata da Confartigianato in collaborazione con i suoi Consorzi energia: Caem, CEnPI, Multienergia. “Nessuno ha risposto, noi possiamo buttarla a sorridere, ma per le imprese è questione di vita o di morte”, aggiunge Renzi.

Interpellato sul tema dei costi dell’energia il senatore risponde facendo l’esempio del nucleare: “Io – prosegue il leader di Iv- sono uno di quelli che da sempre dice che non dobbiamo avere paura del nucleare, ma il nucleare, quando anche partissimo domani mattina, avrà bisogno di almeno una decina d’anni per essere operativo. Non è che puoi chiedere alle imprese di aspettare dieci anni a girarsi i pollici. Il mondo va verso una rivoluzione tecnologica di cui non parla nessuno. Ad esempio, il quantum computing, che non va di moda come l’intelligenza artificiale, ridurrà moltissimo il bisogno di approvvigionamento energetico”.

Per Renzi “oggi con questo governo ci sono tante chiacchiere e penso che le imprese abbiano il diritto di vedere delle risposte, come anche in questo appuntamento viene richiesto dal mondo che produce, che è quello che fa la differenza”.