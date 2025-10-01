Flotilla, Sanchez: "Non rappresenta minaccia per Israele"

Per quanto riguarda la Flotilla, “Dobbiamo ricordare che questa è una missione umanitaria, che non avrebbe avuto luogo se il governo israeliano avesse consentito l’ingresso e la distribuzione di aiuti umanitari da parte delle Nazioni Unite. E in breve, ciò che ho sempre trasmesso fin dal primo minuto al governo di Israele è che logicamente i cittadini, quei compatrioti che si trovano sulla Flotilla avranno piena protezione diplomatica, e non può essere altrimenti. Non rappresentano un pericolo o una minaccia per Israele e quindi spero che Israele, in questo caso il governo Netanyahu, non rappresenti né costituisca alcuna minaccia per la Flotilla”. Lo dice il premier spagnolo, Pedro Sanchez, al suo arrivo al Consiglio europeo informale a Copenaghen.