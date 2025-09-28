Sulmona, nascondeva cocaina, hashish e 230mila euro in un borsone: il video della Gdf

Un’importante operazione antidroga, che infligge un duro colpo al mercato locale dello spaccio di sostanze stupefacenti, è stato inferto dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Sulmona che hanno tratto in arresto un soggetto di nazionalità italiana, già noto alle Forze dell’Ordine, in flagranza di reato. Il blitz è scattato quando i militari hanno notato l’uomo che si apprestava ad uscire da un magazzino, all’apparenza abbandonato, sito in una zona periferica della città di Sulmona.

Nel corso delle perquisizioni i Finanzieri hanno rinvenuto circa 540 grammi di cocaina già suddivisa e pronta allo spaccio nonché circa 200 grammi di hashish. Le attività permettevano di individuare altresì, celato all’interno di una borsa, denaro contante per un importo pari a circa 236.000,00 euro, suddiviso in mazzette di banconote di piccolo taglio. Il deposito custodiva anche tutto il materiale per il confezionamento dello stupefacente, come bilancini e buste, nonché un coltello a lama pieghevole di notevoli dimensioni e un tirapugni. La droga complessivamente sequestrata, avrebbe fruttato nella vendita al minuto sulle piazze locali, oltre 120.000,00 euro.