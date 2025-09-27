Netanyahu parla all’Onu, manifestanti pro Palestina protestano fuori dalla sede a New York

Mentre il premier israeliano Benjamin Netanyahu si rivolgeva all’Assemblea Generale, centinaia di manifestanti filo-palestinesi si sono radunati a pochi isolati dalla sede delle Nazioni Unite a New York e hanno marciato lungo la strada verso l’edificio. I manifestanti tenevano bandiere e cartelli palestinesi che chiedono la fine degli aiuti statunitensi a Israele e una Palestina libera. Il presidente colombiano Gustavo Petro si è unito alle proteste pronunciando un discorso improvvisato alla folla. Nel suo discorso, Netanyahu ha detto ai leader mondiali che Israele “deve finire l’opera” contro Hamas a Gaza. Ha pronunciato un discorso di sfida nonostante il crescente isolamento internazionale per il suo rifiuto di porre fine alla devastante guerra a Gaza e ha affermato che Israele non avrebbe ceduto sotto la pressione. Decine di delegati provenienti da diverse nazioni hanno abbandonato in massa la sala dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite mentre iniziava il suo discorso.