Delitto Garlasco, legale Stasi: "Abbiamo sempre rispettato le indagini"

“Nel momento in cui ci dovesse essere una conferma di questi fatti, sarebbero fatti gravissimi. Trovo che non ci sia assolutamente da ridere, come ho visto fare qualcuno. Con tutta la prudenza del caso, ricordando che c’è la presunzione di innocenza e che vale anche per il procuratore capo Venditti, non facciamo passare sempre tutto come se fosse acqua fresca. Io credo di rispettare sempre tutti e le indagini che ci sono in corso, come abbiamo rispettato anche le indagini che ci sono state a carico di Alberto Stasi e non ci siamo mai permessi di dire che erano iniziative pretestuose nei confronti del nostro assistito”. Così l’avvocata Giada Bocellari, legale di Alberto Stasi, dopo che questa mattina il difensore della famiglia Poggi si era detto “sconcertato” per la nuova inchiesta della procura di Brescia che vede l’ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, indagato per corruzione in atti giudiziari perché avrebbe ricevuto denaro per archiviare la posizione di Andrea Sempio nelle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007. “Credo che ci voglia rispetto nei confronti del lavoro dell’autorità giudiziaria, perché altrimenti qui oltre ad aver denigrato più di una volta la Procura della Repubblica di Pavia rischiamo di denigrare anche la Procura della Repubblica di Brescia“, ha aggiunto. Sempio è ora nuovamente indagato dopo che la procura di Pavia ha riaperto il caso nel marzo 2025. Stasi è stato condannato in via definitiva per il delitto.