Gaza, Abbas all'Onu: "La Striscia è parte integrante della Palestina"

(LaPresse) “La Striscia di Gaza è parte integrante dello Stato di Palestina e siamo pronti ad assumerci la piena responsabilità della governance e della sicurezza del Paese”. Lo ha detto il presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese Mahmoud Abbas intervenendo all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. “Hamas e le altre fazioni non avranno alcun ruolo da svolgere nel governo palestinese” ha aggiunto Abbas. “Nonostante tutto ciò che il nostro popolo ha sofferto, respingiamo quello che Hamas ha compiuto il 7 ottobre”, ha sottolineato in collegamento video. “Prendere di mira cittadini israeliani e prendere in ostaggio non rappresenta il popolo palestinese e la sua giusta lotta per la libertà e l’indipendenza”, ha spiegato. “Abbiamo affermato e continueremo ad affermare che la Striscia di Gaza è parte integrante dello Stato di Palestina e che siamo pronti ad assumerci la piena responsabilità della governance e della sicurezza del Paese”, ha concluso il presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese.