Gaza, continua la fuga verso sud dei civili con ogni mezzo

Continua l’evacuazione dei civili da Gaza City, dove è in corso l’offensiva dell’esercito israeliano per sradicare Hamas dalla più grande e popolosa città della Striscia. Gli abitanti si spostano verso sud sulla strada costiera in direzione delle tendopoli. Un viaggio da Gaza City al centro dell’enclave costa mediamente 1600 dollari e i civili si spostano anche con carretti, in bicicletta o a piedi, portando con sé i bagagli. Secondo al Jazeera, che cita fonti mediche locali, almeno 51 persone sono state uccise negli attacchi dell’Idf dalle prime ore del mattino di mercoledì.