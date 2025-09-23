Gaza, Meloni: "Mozione per riconoscimento Palestina con due condizioni"

(LaPresse) “La maggioranza presenterà in aula una mozione per dire che il riconoscimento della Palestina deve essere subordinato a due condizioni: il rilascio degli ostaggi e ovviamente l’esclusione di Hamas da qualsiasi dinamica di governo all’interno della Palestina”. Lo ha annunciato la premier Giorgia Meloni parlando con la stampa italiana a margine del lavori dell’Assemblea Generale dell’Onu. “Non credo che l’Europa sia ambigua nei confronti dell’Ucraina, credo che dobbiamo però lavorare insieme come Occidente se vogliamo portare a casa una pace giusta e duratura. È quello che stiamo cercando di fare, c’è bisogno dell’Europa, c’è anche bisogno degli Stati Uniti”, ha aggiunto la premier, rispondendo a una domanda sulle accuse lanciate da Donald Trump nel suo discorso all’Onu riguardo alle presunte ambiguità europee rispetto al conflitto in Ucraina. In particolare, il presidente Usa ha accusato l’Europa di continuare ad acquistare petrolio e gas dalla Russia. Riguardo all’attacco lanciato da Trump al ‘Green deal’, per Meloni chi ha sostenuto “un certo approccio ideologico al Green Deal ha finito per non rendersi conto che stava minando la competitività dei nostri sistemi”.