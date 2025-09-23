Caso Salis, Salvini: "Vedremo aula Strasburgo, non auguro male a nessuno"

(LaPresse) – “Non auguro mai il male a nessuno. La sinistra mi ha mandato a processo e mi augurerebbe in galera. Sicuramente a qualcuno degli episodi di violenza commessi oltre confine dovrà rispondere e vedremo l’aula di Strasburgo a inizio ottobre come voterà”. Lo ha detto Matteo Salvini a Pesaro all’Hotel Charlie per l’evento della Lega in vista delle regionali, in merito al caso di Ilaria Salis. Il leader della Lega e vicepremier ha aggiunto: “Per come sono fatto non godo mai delle disgrazie altrui. Mi dispiace che qualcuno fugga dalle sue responsabilità, cosa che io non ho fatto, vedremo”.