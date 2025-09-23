Usa, Giorgia Meloni è arrivata a New York: le immagini dall'aeroporto JFK

L’aereo della premier Giorgia Meloni è atterrato all’aeroporto JFK di New York. La presidente del Consiglio parteciperà oggi alla cerimonia di apertura del dibattito generale dell’Assemblea Generale dell’Onu. La cerimonia prevede gli interventi del segretario generale Guterres, della presidente dell’Assemblea Generale Baerbock, del presidente del Brasile Lula e del presidente degli Stati Uniti Trump. L’intervento di Meloni in Assemblea Generale è fissato per mercoledì 24 settembre alle ore 20 (le 2 di giovedì in Italia). Nel corso della sua permanenza a New York la premier terrà una serie di incontri bilaterali, in corso di definizione.